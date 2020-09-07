Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота вылетал на сопровождение патрульного самолета Р-3С Orion военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем, который двигался в сторону российской границы, сообщили в понедельник, 7 сентября, в Национальном центре управления обороной России.

Российские военный самолет смог успешно перехватить иностранное воздушное судно, после разворота самолета Норвегии от границ России, истребитель МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. При этом нарушения государственной границы РФ не было допущено.

Отмечается, что весь полет российского судна выполнялся в строгом соответствии с междуародными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее писал сайт kp.ru, в последние месяцы значительно увеличилось присутствие военной авиации над нейтральными водами морей вблизи российской границы. Только за минувшую неделю МиГ-31 три дня подряд поднимался на перехват норвежских самолетов Orion над Баренцевым морем. Накануне также восемь российских истребителей поднимались на перехват трех стратегических бомбардировщиков США над водами Черного моря.