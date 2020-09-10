101-летняя британка нашла необычный способ помочь врачам

В Британии 101-летняя пенсионерка нашла необычный способ помочь врачам Фото: REUTERS

101 пенсионерка из Британии решила пойти по стопам Тома Мура, который собрал для врачей более 32 миллионов фунтов стерлингов. Для этого он сотворил настоящий подвиг - обошел свой 25-метровый двор 100 раз до своего 100-летнего юбилея.

Теперь 101 Джоан Рич решила побить рекорда Мура. Она поставила цель обойти местный парк по кругу 102 раза ко дню своего 102-летия. Один круг составляет 560 метров. Для того, чтобы пройти такое расстояние Джоан приходится опираться либо на ходунки, либо на инвалидную коляску.

Сейчас Рич уже близка к финалу - она прошла 100 кругов. Завершить свой "марафон" Джоан планирует завтра, 11 сентября. Как раз в этот день ей исполнится 102 года.

Дочь пенсионерки создала страницу на платформе JustGiving, чтобы поддержать инициативу ее мамы мог любой желающий. Свои пожертвования отправили уже более ста тысяч человек. И Джоан собрала в разы больше, чем планировала. Изначально она ставила перед собой цель заработать одну тысячу фунтов стерлингов. Однако сейчас ей перевели уже более 22 тысяч, пишет Belfast Telegraph.

- Единственное, что я могу сделать, чтобы помочь — это ходить, как сэр Том, надеюсь, это что-то изменит, - сказала пенсионерка.

Напомним, первым такой необычный сбор средств для врачей организовал Том Мур. Вскоре он стал национальным героем, а королева Елизавета II посвятила его в рыцари.