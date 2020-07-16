2020-07-16T18:43:00+03:00
В мире

Елизавета II посвятит ветерана в рыцари за благотворительный сбор для медиков в 30 миллионов фунтов стерлингов

Наградить 100-летнего Томаса Мура предложил премьер-министр Великобритании
Анастасия РЫШКОВА
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99-ветеран будет посвящен в рыцари королевой Елизаветой II99-ветеран будет посвящен в рыцари королевой Елизаветой IIФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Королева Англии 20 июля наградит 100-летнего ветерана высоким званием. Капитан Томас Мур собрал для Национальной службы здравоохранения большую сумму - 30 миллионов фунтов стерлингов.

Елизавета II наделит его званием рыцаря. Награждение пройдет в Виндзорском замке. На церемонии кроме королевы будет присутствовать и принц Филипп. Ритуал посвящения в рыцари будет происходить с мечом, принадлежавшим отцу королевы Георгу VI, сообщает Reuters.

Напомним, что в апреле ветеран предложил пользователям социальных сетей поддержать врачей и пожертвовать небольшие суммы. Изначально он рассчитывал на тысячу фунтов, но его инициатива привлекла внимание не только обычных граждан, но знаменитостей и членов королевской семьи. В его сборе приняли участие около 1,5 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Елизавета II посвятит ветерана в рыцари за благотворительный сбор для медиков в 30 миллионов фунтов стерлингов
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