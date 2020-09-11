Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 11 сентября 2020 года

Политик Алексей Навальный Фото: Евгения ГУСЕВА

Состояние здоровья Алексея Навального, по мнению медиков, улучшается, он идет на поправку. Накануне немецкие СМИ сообщили, что политик заговорил. Вероятнее всего, считают источники Der Spiegel, пациент помнит все, что произошло с ним до госпитализации.

Другое издание сообщает, что спасение Навального является "цепочкой счастливых случайностей". Но все же Die Zeit признает, оппозиционер своей жизнью обязан пилоту пассажирского лайнера, который принял решение о срочной посадке и омским врачам, спасавшим его в первые дни.

Авторы той же статьи развивают версию об отравлении "Новичком". Они заявили, что Навальный был отравлен неким модифицированным ядом, который убивает жертву не сразу.

- Новая версия яда возможна. Но сделать ее могли только в западных лабораториях, - сказал «КП» бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. - В России, когда наступили 90-е годы, за всеми лабораториями следили американские советники. А вот на Западе последние 30 лет велись работы с этим «Новичком». Отравить Навального могли люди из его окружения, которых завербовали западные спецслужбы.

Тем временем МИД России сравнил позицию ФРГ по Навальному с ситуацией в Солсбери и малайзийским "боингом".

- Когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего здесь сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, когда все было засекречено, и мы не имеем никакой информации, - заявил глава ведомства Сергей Лавров.

Заявление немецкого руководства о передачи материалов по Навальному в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются недостоверными.

- В Техсекретариате ОЗХО нам подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября с.г. Германия в Организацию ничего не передавала, - сделали заявление в постпредстве России при организации.

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