«Он все вспомнил»: Алексей Навальный заговорил в больнице

Один за другим посыпались сливы в немецких изданиях о происходящем с оппозиционером Алексеем Навальным. Фото: REUTERS

НОВЫЙ ЯД?

Один за другим посыпались сливы в немецких изданиях о происходящем с оппозиционером Алексеем Навальным. Вечером в среду издание Die Zeit со ссылкой на Институт фармакологии и токсикологии бундесвера делает сенсационное для Запада заявление. Блогер был отравлен модифицированной версией боевого яда «Новичок».

- Оппозиционер должен был умереть в самолете, - пишет Die Zeit. - По вышла череда удач, которая и спасла жизнь Навальному. Это пилоты, посадившие самолет. И омские врачи, быстро оказавшие ему помощь — ввели противоядие.

Немцы уверены, что обновленная версия «Новичка» еще более опасна и смертоносна. Яд не сразу убивает жертву. Он действует медленнее, чем прошлые модификации. По словам журналистов, следы вещества обнаружены на руках Навального и на горлышке бутылки, из которой он пил.

- Такую операцию могли провести лишь разведчики, - считает Die Zeit. - Новая версия яда не могла попасть в руки какому-нибудь российскому олигарху. Для его изготовления нужна спецлаборатория.

Однако немецкое издание уверено — это не могли провернуть зарубежные спецслужбы на глазах у русских из ФСБ.

- Новая версия яда возможна. Но сделать ее могли только в западных лабораториях, - сказал «КП» бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. - В России, когда наступили 90-е годы, за всеми лабораториями следили американские советники. А вот на Западе последние 30 лет велись работы с этим «Новичком». И до недавнего времени в нашей Конституции международное право стояло выше российского. И мы соблюдали этот пункт. Поэтому не вели работу по опасных химическим штукам. Отравить Навального могли люди из его окружения, которых завербовали западные спецслужбы.

Но эксперт по химическому оружию сказал, что есть и вторая версия случившегося.

- Вероятно, что никакого «Новичка» нет. Что Навальный отравился лекарствами. А следы яда подбросили уже в Германии. Поэтому их сразу и засекретили. После элементарной проверки можно узнать, что это оружие из западного арсенала, - сказал Никулин.

Утром в четверг из клиники Шарите, где якобы находится Навальный, пришли радостные вести. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ БУТЫЛКА?

Утром в четверг из клиники Шарите, где якобы находится Навальный, пришли радостные вести. По данным журнала Der Spiegel, блогер приходит в себя. Он может говорить. И, как сообщают немцы, помнит происходящее в самолете. Это, по версии журналистов, вызвало усиление охраны палаты Навального.

- Полиция Берлина хочет предотвратить дальнейшие попытки убийства пациента. Если состояние Навального продолжит улучшаться, то к нему смогут пускать побольше посетителей. Он снова может говорить и помнит подробности происшествия на борту самолета, летевшего в Москву. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением, - утверждает издание.

Но тут возникла несостыковка. Корреспонденты ТАСС в Берлине передают, что обстановка у клиники спокойная. У входа дежурят два охранника. А полицейская машина стоит вдали — между отделением неотложной помощи и входом в больницу.

Владимир Соловьев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Усиление охраны уже опровергают. Хотя дают разрозненную информацию, что понять ничего невозможно, - сказал «КП» Владимир Соловьев. - Забавно, что его быстрому выздоровлению радуются люди, которые не относятся к его политическим единомышленникам. А вот у его сторонников большое расстройство. Они пытаются опровергнуть, что Навальный полностью восстановился психически и на 90% физически. Ведь что это за боевой яд, который не может убить? Создатель «Новичка» говорил, что по разрушительному эффекту он приравнивается к атомной бомбе. Значит, в этой истории ни о каких боевых отравляющих веществах речи не идет. Но вопрос не снят. Что случилось с Навальным? Почему нам не дают анализы из Германии?

А у Навального, если он приходит в себя, думаю, будет много вопросов к людям, которые его окружали. И кстати. Яд обнаружен на бутылке. Ее передали члены семьи Навального, которые не находились в поездке. Так откуда и когда возникла эта бутылка? Ведь никто сразу не сказал, что Навальный пил из какой-то бутылки.

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Немецкое издание ссылается на правительственные источники (подробности)