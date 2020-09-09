Навальный выжил, благодаря быстрой реакции российского летчика и омских врачей

Политик Алексей Навальный Фото: Иван ВИСЛОВ

Немецкое издание Die Zeit опубликовало статью, в которой, ссылаясь на собственные источники в правительстве ФРГ, пишет о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный, эвакуированный в Германию, выжил, благодаря нескольким обстоятельствам.

Эти факторы в Die Zeit назвали «цепочкой счастливых случайностей», но все же признали, что спасением своей жизни Навальный обязан пилоту пассажирского лайнера, принявшего решение об экстренной посадке в Омске, и тамошним врачам, которые сделали Навальному инъекцию атропина.

Параллельно с этим авторы Die Zeit рассуждают о поведении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сказавшей по поводу инцидента с Навальным: «Возникли очень серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство».

«Знаменуют ли слова канцлера поворотный момент в германо-российских отношениях? Или же Меркель позволила выразить свое возмущения, не задумываясь о последствиях?», - задаются вопросами в Германии.

Также статья сообщает, что для якобы имевшего место быть отравления Навального использовался новый вариант «Новичка», который работает медленнее, чем ранее известный. При этом нет никакой информации о том – где, кем и когда он был разработан. Кроме того, ничего не сообщается о том, почему ни в российском Омске, ни в немецком Берлине, не были проведены дезактивационные мероприятия, положенные после использования «Новичка».

Напомним, омские врачи отрицают возможное отравление Навального. Главный токсиколог области Александр Сабаев утверждает, что при отравлении «Новичком» оппозиционер погиб бы в первые часы.

- Если б у пациента было отравление фосфорорганическим соединением, он погиб бы у нас в первые часы. Собственно говоря, к 18-22 часам он бы уже погиб. Это тяжелое отравление, фатальное, - сказал медик.

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