Совет адвокатской палаты 18 сентября рассмотрит дисциплинарное дело Пашаева

Ранее Минюст предложил прекратить статус адвоката и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-президент Михаил Аскеров в пятницу заявил, что совет адвокатской палаты Северной Осетии 18 сентября рассмотрит дисциплинарное дело в отношении адвоката Эльмана Пашаева.

Он добавил, что представление управления Минюста о лишении Пашаева статуса адвоката еще не поступило в палату, сообщает ТАСС.

Напомним, 13 июля президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова Александра Добровинского.

В четверг Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского. Оба представления будут направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

Адвоката обвиняют в нарушении профессиональной этики. На суде по делу Ефремова, Пашаев часто получал от судьи замечания и предупреждения.

Напомним что Пашаев являлся адвокатов актера Михаила Ефремова. В процессе заседаний он вызвал свидетелей, которые как выяснилось позже дали ложные показания по делу. Также адвокат часто перебивал и неоднозначно высказывался в сторону защиты потерпевшей стороны. Пашаев пытался доказать, что Ефремов невиновен в смертельном ДТП произошедшем 8 июня на Садовом кольце, когда джип актера врезался в фургон жителя Рязани. Судья Елена Абрамова не засчитала данные предоставленные адвокатам и назначила для актера меру наказания 8 лет колонии общего режима.