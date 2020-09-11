Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на скорый рост экономики

Песков отметило, что коронавирус не мог не сказаться на российской экономике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с журналистами признал, что в стране ощущаются последствия кризиса, вызванного коронавирусом. При этом он отметил, что пострадала целиком мировая экономика.

"Мы не хотели бы этого ощущать, но мы является составной частью мировой экономики", - добавил представитель Кремля.

Он отметил, что в Кремле уверены, что после снижения темпов экономического развития ситуация наладится.

"Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение и затем перейдем к росту", - добавил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что правительство активно работает для поддержания всех сфер экономики и старается минимизировать последствия, вызванные пандемией.

"К сожалению, нам их не избежать в краткосрочной перспективе, но благодаря действиям правительства и оперативным решениям удалось свести к минимуму объемы поражения нашей экономики", - добавил Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в середине марта. Была остановлена деятельность большого количества сфер экономики страны. Власти приняли решение поддержать граждан в сложное время. Так, семьи получили денежные пособия на детей младше 16 лет в размере 10 тысяч рублей.