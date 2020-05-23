2020-05-23T13:33:38+03:00
Общество

Выплаты семьям с детьми 5 и 10 тысяч рублей: подписан официальный документ

Выплаты семьям с детьми в 5 и 10 тысяч рублей - одна из мер поддержки в период пандемии коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Семьи с детьми получат финансовую помощь от государстваСемьи с детьми получат финансовую помощь от государстваФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денег на выплаты семьям с детьми.

Родители детей, появившихся на свет с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года (дети до 3 лет), могут претендовать на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей. Для получения этих денег не нужно собирать справки с места работы и документы, подтверждающие доход. Основанием для назначения выплаты становится свидетельство о рождении ребенка. На это из бюджета выделено около 25 миллиардов рублей.

Еще одна антикризисная выплата семьям - единовременное пособие на каждого ребенка с 3 до до 16 лет. Семьи могут подать заявление через Госуслуги или МФЦ и получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка. На это выделено 197 миллиардов рублей.

В документе сказано, что право на первую выплату (на детей до 3 лет), имеют 1,6 миллионов семей.

Разовую выплату в 10 тысяч назначат 19 миллионам детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Видео с места захвата заложников в банке Москвы сняли очевидцы
В полиции Москвы проверяют сообщение о захвате заложников в банке
Путин разрешил проведение в России дистанционного электронного голосования
Иванку Трамп высмеяли за комментарий о девочке из Индии
Присматривают сверху: В Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
Выплаты семьям с детьми 5 и 10 тысяч рублей: подписан официальный документ
Невеста прошла 80 километров ради того, чтобы сыграть свадьбу в коронавирус
Выживший в авиакатастрофе в Пакистане рассказал о последних секундах полета
Акции Moderna взлетели на 30 процентов, хотя вакцины все еще нет
Программа "Вести в субботу" не выйдет в эфир из-за коронавируса у сотрудника
Путин поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию с учетом расходов пандемии
США успешно испытали лазерное оружие, способное уничтожать самолеты в полете
В числе погибших в авиакатастрофе в Пакистане оказалась топ-модель Зара Абид
Союзники из НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу
В России за сутки от коронавируса умерли 139 человек
Российские ученые опровергли возможность повторного заражения пациентов с коронавирусом
Директор центра Гамалеи проверил на себе экспериментальную вакцину от коронавируса
Иммунитет с коронавирусу есть у 12 процентов сдавших тест москвичей
Крупнейший сервис аренды автомобилей Hertz обанкротился из-за пандемии
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3831 пациентов
Самолеты Ту-142МЗ пролетели 9 тысяч километров над Тихим океаном
"Может снижать риск обострений: Врач-пульмонолог объяснил, как коронавирус взаимодействует с астмой
Экономисты рассказали, грозят ли России "новые 90-е"
"Ты больной?": Американская телеведущая оскорбила Трампа в прямом эфире