Выплаты семьям с детьми 5 и 10 тысяч рублей: подписан официальный документ

23 Май 2020 2020-05-23T13:33:38+03:00

Выплаты семьям с детьми в 5 и 10 тысяч рублей - одна из мер поддержки в период пандемии коронавируса

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Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении денег на выплаты семьям с детьми.

Родители детей, появившихся на свет с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года (дети до 3 лет), могут претендовать на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей. Для получения этих денег не нужно собирать справки с места работы и документы, подтверждающие доход. Основанием для назначения выплаты становится свидетельство о рождении ребенка. На это из бюджета выделено около 25 миллиардов рублей.

Еще одна антикризисная выплата семьям - единовременное пособие на каждого ребенка с 3 до до 16 лет. Семьи могут подать заявление через Госуслуги или МФЦ и получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка. На это выделено 197 миллиардов рублей.

В документе сказано, что право на первую выплату (на детей до 3 лет), имеют 1,6 миллионов семей.

Разовую выплату в 10 тысяч назначат 19 миллионам детей.

ИСТОЧНИК KP.RU