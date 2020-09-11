Правительства США, Сербии и Косова выдвинуты на Нобелевскую премию мира-2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительства США, Сербии и непризнанной республики Косова выдвинуты на Нобелевскую премию мира - 2020. Об этом сообщил шведский депутат.

Напомним, ранее депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал на Нобелевскую премию мира президента США Дональда Трампа. По его мнению, главу Белого дома необходимо наградить за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.

Позже экс-председатель Евросовета, лидер консервативной Европейской народной партии Дональд Туск предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских. Он заявил, что таким «сильным сигналом» можно будет отдать дань уважения всем белорусам.