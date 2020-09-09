Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший председатель Европейского совета, лидер консервативной Европейской народной партии Дональд Туск предложил номинировать белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира.

По словам политика, таким «сильным сигналом» можно будет отдать дань уважения всем белорусам

«Я считаю, что это будет сильным сигналом, если Евросоюз номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие годы», - написал экс-председатель Европейского совета в среду в Twitter.

Напомним, накануне депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал на Нобелевскую премию мира президента США Дональда Трампа. По его словам, американского лидера необходимо наградить за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.