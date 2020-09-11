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Суд арестовал сына депутата Госдумы Гаджиева

Абдулгамида Гаджиева оставят под стражей до 24 октября
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд арестовал сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева

Суд арестовал сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 11 сентября, Дорогомиловский суд Москвы арестовал до 24 октября Абдулгамида Гаджиева, сына депутата Государственной думы России Мурада Гаджиева, за групповое избиение из хулиганских побуждений.

«Гаджиеву Абдулгамиду Мурадовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 октября», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Дорогомиловского суда.

В пресс-службе суда уточнили, что Мурад Гаджиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г» и «д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о статье об «умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенная группой лиц из хулиганских побуждений».

Напомним, 9 сентября следствие предъявило обвинение заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову в хищении более 603 млн рублей. По ходатайству СК Басманный суд Москвы арестовал замглавы Минэнерго на два месяца до 8 ноября.

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