Суд арестовал сына депутата Госдумы Гаджиева

Суд арестовал сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 11 сентября, Дорогомиловский суд Москвы арестовал до 24 октября Абдулгамида Гаджиева, сына депутата Государственной думы России Мурада Гаджиева, за групповое избиение из хулиганских побуждений.

«Гаджиеву Абдулгамиду Мурадовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 октября», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Дорогомиловского суда.

В пресс-службе суда уточнили, что Мурад Гаджиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «г» и «д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о статье об «умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенная группой лиц из хулиганских побуждений».

Напомним, 9 сентября следствие предъявило обвинение заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову в хищении более 603 млн рублей. По ходатайству СК Басманный суд Москвы арестовал замглавы Минэнерго на два месяца до 8 ноября.