Причина смерти Наи Риверы: судмедэксперты опубликовали отчёт о вскрытии тела звезды сериала «Хор». Фото: Instagram

Судмедэксперты округа Вентура опубликовали отчёт о вскрытии тела звезды сериала «Хор» и поделились подробностями о причине смерти Наи Риверы. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает издание USA Today.

Напомним, актриса пропала 9 июля этого года. На шестой день поисков на озере Пиру в Калифорнии спасатели обнаружили ее тело: Ривера утонула при загадочных обстоятельствах. В лодке нашли только маленького сына актрисы.

В тот день актриса вместе со своим сыном прыгала в воду с катера. После прыжка, как отмечают эксперты, она приказала четырёхлетнему ребенку вернуться на борту судна, помогла ему забраться в катер, а сама начала тонуть. Актриса пыталась звать на помощь и подняла руку, прежде чем исчезнуть под водой.

По результатам вскрытия, Наи Ривера страдала от сильных головокружений и головной боли, которые могли резко начаться во время погружения под воду. Обычно, актриса контролировала симптомы с помощью лекарств.

Судмедэксперты утверждают, что она погибла из-за несчастного случая: Ривера не имела суицидальных мыслей и была отличной пловчихой.