Кабмин выделил 35 миллиардов рублей на пособия по безработице Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжением, согласно котором кабинет министров выделит еще 35 миллиардов рублей на пособия по безработице. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается на официальном сайте правительства России.

- На выплату пособий по безработице направят ещё 35,3 миллиарда рублей, распоряжение об этом уже подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, - говорится в сообщении.

Специалистам Роструда поручили проконтролировать, насколько эффективно будут расходоваться эти деньги. Доклад они должны предоставить правительству до 1 февраля следующего года.

Отмечается, что до конца августа правительство уже потратило на эти цели более 109 миллиардов рублей, что составляет примерно 83 процента от предусмотренных в бюджете средств. Для того, чтобы избежать невыплат, власти решили дополнительно профинансировать эту меру поддержки.

Распоряжение позволит регулярно и в полном объёме предоставлять финансовую помощь россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, правительство предоставит порядка 20 миллиардов рублей регионам для выплат безработным.