Правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице
Правительство выделит средства на пособия для безработных. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
Средства правительственного резервного фонда будут выплачены регионам и городу Байконур. Их распределением займется Роструд.
"Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными", — сказано в сообщении.
В процессе заседания правительства, которое состоялось на этой неделе было решено выделить 20 миллиардов рублей на выплаты по безработице.
"Важно, чтобы люди вовремя получали положенные им средства", — сказал глава кабинета министров.
Михаил Мишустин ранее говорил о том, что пандемия коронавируса сильно повлияла на финансовое состояние граждан. Многие из них потеряли работу. По официальным данным, уровень нуждающихся в финансовой поддержке россиян выросло в три с половиной раза – это примерно три миллиона человек.
ИСТОЧНИК KP.RU