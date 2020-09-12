МИД РФ призвало Apple не идти на поводу у властей Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России призывает компанию Apple не идти на поводу у украинских властей, которые потребовали удалить приложения российских средств массовой информации. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в субботу, 12 сентября.

- Расцениваем требование украинской Службы безопасности как очередное проявление репрессивной политики в отношении СМИ. Киев таким образом расписался в циничном попрании ключевых принципов демократии, полностью проигнорировав свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова, - отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что власти Киева ограничивают право собственных граждан на доступ к информации и лишают многочисленную русскоязычную часть населения Украины возможности получать достоверные данные на своем родном языке.

Отмечается, что Apple не следует идти на поводу у властей Украины и превращаться в «пособника преступлений Киева против свободы слова».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне Apple удалил приложения «Россия-1», «Россия телевидение и радио», «Вести.Ru» и «Вести FM» из каталога App Store на территории Украины. Союз журналистов России назвал такой шаг цензурой со сторон американской компании.