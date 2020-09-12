Белоруссия вернула войска с западной границы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белорусские войска, которые были переброшены к западной границе государства из-за проходящих неподалеку учений НАТО, вернулись в места постоянной дислокации. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщила министр обороны республики Виктор Хренин, чьи слова цитирует издание БелТА.

Глава военного ведомства отметил, что вооруженные силы Белоруссии продолжают адекватно реагировать на происходящее вблизи границы государства. Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в 15 километрах от нее на полигон в Литве были переброшены танки Соединенных Штатов.

- В рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость» движение войск НАТО происходит на сопредельной территории, - прокомментировал это Виктор Хренин.

Он добавил, что такое же мероприятия проходило и весной текущего года.

- Нас не может не волновать, что вблизи от нашей государственной границы будет задействовано около 500 солдат, почти тридцать танков и 43 боевые машины «Брэдли», - отметил министр обороны Белоруссии.

Напомним, что сегодня на совещании с Советом безопасности президент республики Александр Лукашенко попросил министерство обороны решить, целесообразно ли сохранять усиление на западной границе страны, если войска НАТО уже закончили свои учения.