Российский пилот Мазепин выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пилот из России команды «Hitech GP» Никита Мазепин выиграл первую гонку девятого этапа серии «Формулы-2», который проходит на территории Италии. Второе место занял его партнер по команде итальянский пилот Лука Гьотто, третьим финишировал Луи Делетраз из Швейцарии.

Роберту Шварцману, пилоту программы развития российского автоспорта «SMP Racing», который выступал за команду Prema, пришлось сойти с дистанции из-за возникших технических проблем. Россиянин Артем Маркелов из «BWT HWA Racelab» пришел к финишу восьмым. Во второй гонке девятого этапа серии «Формулы-2», которая пройдет завтра, 13 сентября, он будет стартовать с первого места.

Партнер Шварцмана по команде сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер пришел к финишу пятым.

Напомним, что в начале июля Роберт Шварцман победил в первой гонке второго этапа серии "Формула-2". Соревнования состоялись в Австрии.