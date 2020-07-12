2020-07-12T00:22:30+03:00
Спорт

Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа "Формулы-2"

Соревнования состоялись в Австрии
Юлия КЕКОВА
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Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа "Формулы-2". Фото: инстаграм robertshwartzmanРоссиянин Шварцман выиграл гонку этапа "Формулы-2". Фото: инстаграм robertshwartzman
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Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии "Формула-2". Соревнования состоялись в Австрии.

Сообщается, что второе и третье место поделили между собой японский спорстмент Юки Цунода из Carlin и представитель Китая Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi).

Четвертое место в гонке тоже досталось россиянину. Его занял партнер Шварцмана по команде Мик Шумахер, пишет ТАСС. К слову, на этом прибытие представителей РФ к финишу не закончилось - 14-м пришел Никита Мазепин (Hitech GP).

Напомним, Шварцман проводит первый сезон в «Формуле-2». До этих гонок он одержал победу в соревнованиях "Формулы-3".

Вторая гонка второго этапа серии "Формула-2" состоится в это воскресенье, 13 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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