Скончался военнослужащий, раненный при взрыве самодельной бомбы в Сирии

Взрывное устройство сработало на пути автоколонны, возвращавшейся после гуманитарной акции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на воскрееье, 13 сентября стало известно, что в военном госпитале в Москве скончался военнослужащий, который получил тяжелые ранения при взрыве на пути колонны российских грузовиков в Сирии, возвращавшихся после доставки гуманитарной помощи жителям города Дейр эз-Зор.

Гвардии сержант Михаил Мильшин в тяжелом состоянии в тяжелом состоянии был госпитализирован в госпиталь Бурденко, он находился на искусственной вентиляции легких. Раненого после поправки планировали перевести в госпиталь Вишневского.

«Перевод сержанта для протезирования планировался в госпиталь Вишневского после восстановления жизненных функций организма. К сожалению, военнослужащий умер», - рассказал ТАСС источник в медицинских службах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 августа на пути российской автоколонны в 15 километрах от сирийского Дейр эз-Зора взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате погиб военный советник в звании генерал-майора, еще двое военнослужащих получили тяжелые ранения.

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