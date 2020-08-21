Появилось видео момента гибели российского генерала в Сирии

Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео Фото: REUTERS

В интернете появилось видео с моментом гибели в Сирии российского старшего военного советника, генерал-майора Вячеслава Гладких. На видео несколько человек идут вдоль колонны военной техники, стоящей на дороге. Взрывное устройство срабатывает, когда люди проходят мимо одной из военных машин.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Сирии после взрыва бомбы на пути российской автоколонны погиб российский генерал. Сообщалось также, что взрыв прогремел в 15 километрах от сирийского Дейр эз-Зора. Ранения также поручили трое российских военных, один из них позже скончался

Министерство обороны России пообещало оказать семье погибших всю необходимую помощь. Старший военный советник в звании генерал-майора будет посмертно представлен к государственной награде.

Следственный комитет России завёл по факту произошедшего уголовное дело.