Гибель российского генерала в Сирии - предательство местных или «привет» от американцев?

Колонна российских военных грузовиков возвращалась на место постоянной дислокации. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Трагедия случилась так. Колонна российских военных грузовиков возвращалась на место постоянной дислокации после того, как был доставлен гуманитарный груз жителям сирийского города Дейр эз-Зор.

Примерно в двух километрах от этого населенного пункта на обочине дороги, по которой двигались автомашины, сработало мощное взрывное устройство.

Трое российских военнослужащих получили тяжелые ранения. Во время эвакуации от полученных травм погиб российский старший военный советник в звании генерала. Пока официально Минобороны РФ не называет его фамилию. А вот тelegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что погибший — генерал-майор Вячеслав Гладких, который до командировки в Сирию занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае. На сайте Кремля в 2016 году имя Вячеслава Гладких появилось в указе президента России о присвоении воинских званий. В сирийских соцсетях есть и вот такая информация: «Сегодня взрывом мины около нефтяного поля Ат-Тайм южнее Дейр-Эз-Зора были убиты русский генерал, а также командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир с четырьмя подчиненными, еще трое ранено».

Это сообщение вызвало и в российских, и в сирийских СМИ версию о том, что диверсию могли устроить либо недобитые боевики ИГИЛ (запрещена в РФ), либо американцы, которые (по словам одного из российских офицеров, недавно прибывшего из Сирии) «будто сторожевые псы охраняют нефтяные поля». Один из источников «КП» (не раз бывавший в Сирии) обратил внимание на то, что взрывное устройство (а это была мощная мина направленного действия) сработала именно в тот момент, когда в «поле поражения» попала машина с российским генералом и сирийским командующим. По его словам, - диверсанты явно имели информацию о том, в какой машине они были и именно по ней нанесли удар. А это говорит о том, что тут было либо предательство со стороны сирийцев, либо терактом занимались профессионалы из американской военной разведки.

Аналогичная версия рассматривалась и в 2017 году, когда в Сирии в результате «наводки» неизвестных лиц погиб от разорвавшейся мины генерал-лейтенант Валерий Асапов — командующий 5-й общевойсковой армией.