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Ким Чен Ын появился на людях в одной футболке, без пиджака

Лидер КНДР ознакомился с ходом восстановительных работ в пострадавшем от наводнения поселке
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с ходом восстановительных работ в пострадавшем от наводнения поселке

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с ходом восстановительных работ в пострадавшем от наводнения поселке

Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на днях посетил пострадавший от сильного наводнения поселок, в котором армия КНДР проводит восстановительные работы.

Во время этой инспекции он опроверг слухи о своей тяжелой болезни, показав, что на здоровье не жалуется: в какой-то момент он даже появился в кадре с сигаретой, передает канал «Россия 1».

Лидер КНДР ознакомился с ходом восстановительных работ в пострадавшем от наводнения поселке

Лидер КНДР ознакомился с ходом восстановительных работ в пострадавшем от наводнения поселке

Фото: REUTERS

В какой именно день состоялся этот визит главы КНДР, не уточняется. Сначала Ким Чен Ын был в белом пиджаке, потом он его снял и остался в одной футболке.

Ким Чен Ын во время инспекции поселка

Ким Чен Ын во время инспекции поселка

Фото: REUTERS

Северокорейский лидер ознакомился с ходом восстановительных работ, осмотрел дома и понаблюдал, как военные перекидывают цемент, потом снял пиджак и закурил. Закончив инспекцию поселка, Ким Чен Ын прошел по рисовому полю, которое тоже пострадало от стихии.

Закончив инспекцию, Ким Чен Ын прошел по рисовому полю

Закончив инспекцию, Ким Чен Ын прошел по рисовому полю

Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе на территорию КНДР обрушилось несколько тайфунов, которые вызвали сильнейшие наводнения, затопили населенные пункты и сельскохозяйственные угодья.