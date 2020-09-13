В Москве вылечили еще 900 пациентов с коронавирусом Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 900 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция нового типа. Таким образом по состояния на воскресенье, 13 сентября, общее количество вылечившихся в российской столице превысило 229 тысяч человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 229 573», - сообщила помощник градоначальника.

Как писал ранее сайт kp.ru, за минувшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом и число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 4905 человек. Всего же с начала пандемии в городе зарегистрировали уже 266 357 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них за минувший день медики выявили 620 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.