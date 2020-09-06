За сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве выявлено 620 новых заразившихся коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 14 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, по состоянию на вечер 6 сентября число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4905 человек. Накануне сообщалось о смерти 13 больных.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Умершие страдали сопутствующими заболеваниями – в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

«В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 266357 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 620 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 221370 пациентов, за сутки – 963.

Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.