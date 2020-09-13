В отношении депутата городской думы Новороссийска возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следователей, депутат получил 2,1 миллиона рублей от представителя администрации Новороссийска, который действовал под контролем оперативных служб.

За полученные деньги Ерохина пообещал не направлять в дни выборов своих наблюдателей на избирательные участки, не осуществление «преступных действий», в том числе провокаций на избирательных участках, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий со стороны подконтрольных ему граждан. После получения денег политика задержали на месте.

Как отмечают в Следственном комитете, месяц назад депутата уже обращался к представителю городской администрации с данным предложением.

Напомним, 9 сентября следствие предъявило обвинение заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову в хищении более 603 миллионов рублей. По ходатайству Следственного комитета суд арестовал замглавы Минэнерго на два месяца до 8 ноября 2020 года.