В отношении депутата гордумы Новороссийска возбуждено уголовное дело

В отношении депутата городской думы Новороссийска возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет завел уголовное дело на депутата городской думы Новороссийска шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина. Об этом говорится на сайте ведомства.

По версии следователей, депутат получил 2,1 миллиона рублей от представителя администрации Новороссийска, который действовал под контролем оперативников.

За полученные деньги Ерохин пообещал не направлять в дни выборов на избирательные участки своих наблюдателей, а также не осуществлять там «преступных действий», в том числе провокаций, ложных сообщений о нарушениях и подобных препятствий со стороны подконтрольных ему граждан.

Политика задержали на месте, после получения им денег.

Как отмечают в Следственном комитете, месяц назад депутата уже обращался к представителю городской администрации с данным предложением.

Напомним, в минувшую среду, 9 сентября, следствие предъявило обвинение заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову в хищении более 603 миллионов рублей. По ходатайству Следственного комитета суд арестовал замглавы Минэнерго на два месяца до 8 ноября 2020 года.