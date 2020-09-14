Российский радиолюбитель поймал сигналы с неопознанного объекта на орбите Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков обнаружил передачу данных с непознанного объекта, выпущенного на околоземной орбите китайским «экспериментальным космическим кораблем многоразового использования», испытательный полет которого прошел в 4-6 сентября.

Напомним, ранее сеть космического наблюдения Соединенных Штатов засекла неопознанный объект, который китайский аппарат оставил на орбите. Как сообщалось объект находится на орбите 332 километра на 348 километров с углом наклона 50,2 градуса, ему дали название NORAD ID 46395

«Я начал поиск сигналов с этого аппарата на всех возможных диапазонах. И вот, спустя 7 дней моя система автоматического поиска сигналов во время обработки 4 Тб данных выдала мне уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов исходящего от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролета», - РИА Новости слова радиолюбителя передает

Пашков рассказал, что сегодня, также проследил за объектом и обнаружил передачу данных на частоте 2280.000 мГц и шириной канала 4000 кГц. По его словам, сигнал поступает «достаточно стабильно», однако время от времени «с перерывами». Из этого он сделал вывод, что объект может иметь систему стабилизации, характерную для спутников. «Дальнейшие наблюдения это покажут», - заключил он.

Дополнительные данные радиолюбитель опубликовал на своем сайте.