Экс-пилот «Формулы-1» поддержал идею выдавать водительские права с 16 лет

В Госдуме предложили снизить возраст получения водительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый российский пилот в истории чемпионатов «Формулы-1» Виталий Петров поддержал идею выдавать водительские права с 16 лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Автогонщик в целом позитивно относится к предложению, но отмечает, что нельзя всех мерить одной мерой.

- Одно дело, когда ты - профессионал, и занимаешься этим с малого возраста, ездил на картинге, выступал на соревнованиях. И совсем другое — мальчики или девочки, которые никогда до этого не сидели за рулем, - комментирует ФАН Петров.

Он уверен, что обычному человеку, который далек от автомобиля, в 16 лет получать права преждевременно. На такие льготы могли бы рассчитывать только те, кто занимается вождением профессионально.

Если все же будет решено снизить возрастной ценз для всех, то имеет смысл пересмотреть подход к обучению. Процесс должен идти не два-три месяца, а гораздо больше.

- Хотя бы год. Чтобы человек учился на протяжении года, ездил с инструктором, занятия были бы по одному-два раза в неделю. За это время можно пройти повышенный курс вождения, а не такой, как обычно предлагают автошколы, - заключает профессионал.

После такого обучения молодежь сможет осознанно вести себя на дорогах, быстрее реагировать на аварийные ситуации и не создавать их.

- У юного человека должен быть некий дополнительный сертификат о том, что он уже имеет право ездить в таком возрасте, - заключил пилот.

Ранее газета "Известия" сообщала, что МВД разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права.

Согласно новым требования, практическая часть экзамена будет проходить только на городских дорогах.