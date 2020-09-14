В Совфеде спрогнозировали, как изменятся отношения России и Японии при новом премьере

Новым председателем правящей партии Японии избран Ёсихидэ Суга Фото: REUTERS

Сенатор Совфеда от Еврейской автономной области Владимир Джабаров предположил, как изменятся взаимоотношения России и Японии после избрания действующего генсека кабмина Ёсихидэ Суга на должность председателя правящей в стране Либерально-демократической партии.

Сенатор полагает, что радикальных перемен и потрясений ждать не стоит. У Японии достаточно ровная политика в отношении России.

- Они постоянно выражают готовность к сотрудничеству, но всё упирается в пресловутый вопрос, связанный с северными территориями, — заявил NEWS.ru Джабаров.

Политик уверен, что удастся найти точки соприкосновения и начать полноценное сотрудничество «без каких-либо условий чрезмерного порядка».

Ёсихидэ Суга сменил на посту председателя ЛДПР премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который в августе заявил о своей отставке.

Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков объяснил, пойдет ли на мирный договор с Японией и откуда вообще взялся «курильский вопрос».