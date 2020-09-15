Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Великобритании над Черным морем Фото: Александр КОЦ

Во вторник, 15 сентября, российские средства контроля воздушного пространства засекли две воздушные цели, которые летели над нейтральными водами Черного моря и приближались к границе РФ. Как сообщает Национальный центр управления обороной России, для опознавания и перехвата иностранных воздушных судов в воздух подняли истребитель Су-27 из Южного военного округа.

Российский самолет узнал в воздушных целях стратегические самолеты-разведчики RC-135 военно-воздушных сил Соединенных Штатов и военный самолет Великобритании.

После перехвата и разворота иностранных самолетов от российской границы истребитель успешно вернулся назад, на аэродром базирования. В ведомстве отметили, что весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российские истребители также перехватили стратегический бомбардировщик военно-воздушных сил США над нейтральными водами Берингова и Охотского морей.