Эксперты предупредили о росте цен на авто с пробегом Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты предупредили о росте цен на машины с пробегом. С января по август ценник на такие машины вырос в среднем на 4-5 процентов. Увеличение зависит от возраста машины: авто шестилетней давности прибавило в цене 6%, а возвратом от 3 до 10 лет – 3%.

Скорее всего, до конца года будет зафиксирована еще одна волна увеличения цены. Партия новых авто уже завозится по новому прайсу, а вторичный рынок всегда неизбежно следует за ценником новинок.

- Если человек имел в планах приобрести автомобиль, то надо это делать и особо не думать. Торопиться с покупкой следовало уже давно. Дальше всё, возможно, будет еще дороже, — заявил глава Федерации Автомобилистов России Максим Едрышов.

Как изменились цены на популярные машины с пробегом:

Volkswagen Passat + 4,5%,

Nissan Juke + 3,7%?

Renault Duster + 2,6%?

Skoda Rapid упала на 2,4%.

— Общий рост цен на автомобили с пробегом, с учетом скачка в августе, ожидается до конца года в пределах 8–10%, — рассказал «Известиям» генеральный директор Automama Никита Быков

Эксперты сходятся во мнении, что у вторичного россии ского авторынка есть высокий потенциал для скорого восстановления докризисных показателеи по сравнению с сегментом новых авто.

Ранее эксперты спрогнозировали, что подорожание скажется не только на авторынке, но и на рынке недвижимости. Повышенный спрос на ипотеку приведет к росту цен на квадратные метры, пишет RT.