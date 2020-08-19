Автоэксперт объяснил рост цен на машины

Эксперт объяснил рост цен на машины Фото: Александр ГЛУЗ

Несмотря на все коронавирусные ограничения, спрос на автомобили в этом июле вырос на семь процентов по сравнению с прошлым. По прогнозам экспертов, в августе продажи продолжат расти, а вместе с ними и цены на автомобили.

- Цены росли в течение этого года опережающими темпами и, увы, будут расти. Дело еще и в изменении курса рубля. Если помните, мы в начале года имели 60 рублей за доллар, сейчас мы имеем 75. Соответственно, на 15-20% просела наша национальная валюта, и это не могло не сказаться на ценах на автомобили, - объяснил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, до конца года цены на автомобили будут продолжать расти. По самому оптимистичному прогнозу, стоимость повысится на 15%. Но этот рост не будет взрывным. Цены будут повышаться поэтапно - по 1% в месяц.

- В принципе есть и скидки какие-то, есть и понижение цен, но это в основном касается автомобилей не самых популярных, и это прошлогодние машины, - добавил эксперт.