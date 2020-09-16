Песков прокомментировал возможность проведения нового саммита «нормандской четверки» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Договоренности, достигнутые в Париже на саммите в Нормандском формате, еще не выполнены, поэтому «преждевременно» говорить о новой встрече «нормандской четверки». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, но отметил, что «у всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс».

«Как неоднократно говорил президент, должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договорённости, которые достигнуты в Париже. Пока констатировать, что здесь мы продвинулись, мы не можем. Да, желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договорённости», - заявил представитель Кремля.

Песков уточнил, что «какие-то позитивные подвижки» все же есть, однако «рано отчитываться перед главами государств». При этом пресс-секретарь затруднился ответить состояться ли саммит «нормандской четверки» до конца года.

«Трудно сказать», - ответил он на соответствующий вопрос

Напомним, 11 сентября в Берлине состоялась консультация политсоветников «нормандской четверки». Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что прорыва достигнуто не было, и сообщил об отсутствии оснований для проведения саммита в «Нормандском формате»