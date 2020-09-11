Козак: оснований для его проведения саммита «нормандской четверки» нет

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что по итогам берлинских консультаций политсоветников «нормандской четверки» прорыва нет, как и оснований для проведения саммита в «Нормандском формате»

По его словам, в Берлине состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе, однако не по всем достигнуты согласованные решения.

«Состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта. К сожалению, не могу похвастаться, что по всем вопросам достигли согласованных решений», - сказал он по итогам встречи в пятницу, 11 сентября

Козак уточнил, что в ходе встречи обсуждались вопросы практической реализации Минских соглашений, и стороны договорились, что режим прекращения огня в Донбассе будет выполняться. Он также отметил, что стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в ходе встречи политсоветники должны обсудить программу предстоящих переговоров лидеров «нормандской четверки», поле чего будут планировать дату предстоящего саммита.

Напомним, в «Нормандский формат» по урегулированию ситуации на востоке Украины на данный момент входят Россия, Украина, Германия, Франция.