Пентагон обвинили Россию и КНР в "переписывании" мирового порядка

7 Февр. 2020 2020-02-07T01:48:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай пытаются перестроить мировой порядок. Выступая в Университете имени Джона Хопкинса, глава Пентагона назвал две эти страны "ревизионистскими государствами".

По словам Эспера, КНР и РФ якобы якобы нарушают суверенитет соседних государств для получения стратегических выгод. Более того, он обвинил Россию в ведении "гибридной войны как средства расширения регионального влияния", а также упомянул "злонамеренные кибероперации" Москвы.

Что касается Китая, то, по мнению главы Минобороны США, Пекин якобы замешан в "краже интеллектуальной собственности" и оказании давления на другие страны при помощи экономической инициативы "Один пояс - один путь".

Как писал сайт kp.ru, в Пентагоне и ранее делали подобные выпады в адрес РФ и Китая. КНР уже давно пугает США стремительным развитием своих военных технологий, и Вашингтон всерьез боятся потерять решающее преимущество в этой сфере. А о мифической угрозе, которая якобы исходит от России, американские генералы говорят постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU