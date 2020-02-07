Пентагон обвинили Россию и КНР в "переписывании" мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай пытаются перестроить мировой порядок. Выступая в Университете имени Джона Хопкинса, глава Пентагона назвал две эти страны "ревизионистскими государствами".
По словам Эспера, КНР и РФ якобы якобы нарушают суверенитет соседних государств для получения стратегических выгод. Более того, он обвинил Россию в ведении "гибридной войны как средства расширения регионального влияния", а также упомянул "злонамеренные кибероперации" Москвы.
Что касается Китая, то, по мнению главы Минобороны США, Пекин якобы замешан в "краже интеллектуальной собственности" и оказании давления на другие страны при помощи экономической инициативы "Один пояс - один путь".
Как писал сайт kp.ru, в Пентагоне и ранее делали подобные выпады в адрес РФ и Китая. КНР уже давно пугает США стремительным развитием своих военных технологий, и Вашингтон всерьез боятся потерять решающее преимущество в этой сфере. А о мифической угрозе, которая якобы исходит от России, американские генералы говорят постоянно.
ИСТОЧНИК KP.RU