Лавров считает предложенную Лукашенко в Белоруссии конституционную реформу перспективной идеей

К процессу конституционной реформы должны быть привлечены представители всех слоев белорусского общества, считает Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Сергей Лавров в интервью с телеведущей Тиной Канделаки 17 сентября в программе «Специальный гость» на телеканале канале RTVI обсудил тактику правления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Министр считает взгляды политика перспективными, а его решения в отношении Белоруссии прогрессивными.

Сайт радио «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию интервью.

«Если говорить об этом, как вы вообще считаете, в международном плане чем нам грозит поддержка белорусского президента? И как вы считаете, вы же его много лет знаете, 26 лет – не много? Может быть, он правда засиделся?», - спросила Тина Канделаки у Лаврова.

«Ну, об этом сам Александр Григорьевич сказал, что, может быть, он засиделся. И, на мой взгляд, он предложил очень перспективную идею. Я имею в виду конституционную реформу. Он об этом еще говорил до выборов. После выборов он это неоднократно подтверждал. И президент Путин поддерживал такой его настрой. После конституционной реформы, как сказал белорусский лидер, он готов будет проводить, объявить досрочные парламентские, президентские выборы», - ответил Лавров.

Министр иностранных дел РФ отметил, что предложения белорусского лидера указывают на возможный национальный диалог, а сам Александр Лукашенко не раз подтверждал свою инициативу.

«Важно только, чтобы к процессу конституционной реформы были привлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы она была, эта реформа, полностью легитимной и понятной для всех жителей. Ну и второе, конечно, нужны какие-то конкретные предложения о том, когда, в какой форме, где этот процесс может начаться. Надеюсь, что это будет сделано. Потому что президент Белоруссии уже не раз подтверждал эту свою инициативу», - подчеркнул Лавров.

Напомним, что Александр Лукашенко является президентом Белоруссии с 1994 года. За 26 лет своего правления никто из участвующих кандидатов на президентских выборах не смог обойти его в голосовании. Последние выборы, которые состоялись 9 августа 2020 года, показали, что за политика отдали свои голоса 80,1% избирателей.