Интервью Сергея Лаврова Тине Канделаки: прямая онлайн-трансляция

Цель программы получить ответы на самые горячие темы из первых уст. Фото:RTVI

17 сентября на международном канале RTVI стартует новый сезон. Его хедлайнером станет программа «Специальный гость», которую будет вести популярная телеведущая Тина Канделаки. В первый же день гостем проекта станет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Радио «Комсомольская правда» будет вести ведет прямую трансляцию встречи, которая начнется в 19.00 по Московскому времени.

Цель программы - получить ответы на самые горячие темы из первых уст.

Сегодня, в интервью с главой МИД, Тина Канделаки затронет многие насущные вопросы, касающиеся безопасности России и ее взаимоотношений с другими странами.

Вот некоторые из заявленных тем: будущее Союзного государства России и Белоруссии, выборы президента США, взаимоотношения между Россией и Западом, внешняя политика Украины, ситуация с отравлением Алексея Навального, а также трансформация международной политики России.

Как отметил генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, на эфир в программу «Специальный гость» будут приходить люди, "которые умеют решать вопросы".

Напомним, что телеведущая Тина Канделаки также ведет авторскую программу на радио «КП» под название «Канделаки. Эксклюзив».