Вероятность наступления второй волны коронавируса в России оценили в Минздраве Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Второй волны коронавирусной инфекции в России не будет. Такую оценку дал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. По его словам, осенью россиян ждет лишь небольшой подъем заболеваемости

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости». – передает ТАСС комментарий эксперта.

Чуланов отметил, что о второй волне нужно говорить тогда, когда полностью завершится первая волна, а в России «еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны».

Рост новых случаев заражения коронавируса специалист назвал сезонным явлением, что также связано с началом учебного года и рабочего года, а роста, как в марте-апреле, скорее всего, уже не будет.

«Начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости», - объяснил он.

Напомним, ранее о сезонном повышение заболеваемости говорил эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико, который также отметил, что в стране еще не завершилась первая волна коронавирусной инфекции, поэтому, о второй волне речи не идёт.

Как писал сайт kp.ru, почти две недели подряд в России выявляли более 5 тысяч новых случаев заражения коронавируса. Сегодня, 19 сентября, впервые с 19 июля, в стране зафиксировали свыше 6 тысяч инфицированных.