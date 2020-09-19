В России за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России выявили 6 065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 российских регионах, из заболевших 24,1 процента не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Таким образом, по состоянию на субботу, 19 сентября, общее число инфицированных в стране возросло до 1 097 251 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Москве, где заболело 825 человек, Санкт-Петербурге - 212 и Ростовская область - 180. В пятерку антирейтинга также, вошли Московская и Нижегородская области, где выявили немногим меньше – 175 и 164 новых заболевших. Эти регионы уже долгое время остаются в лидерах.

Выздоровело за минувшие сутки 5 255 пациентов с коронавирусной инфекцией, и также было зарегистрировано 144 летальных исхода. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 19 339 человек, а выздоровело 906 462 человек.

Как писал сайт kp.ru, в мире по данным университет Хопкинса на субботу, 19 сентября, количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 30,3 миллиона, а жертвами заболевания стали более 950 тысяч человек.