В Кремле диалог Путина и Лукашенко назвали доверительным

Дмитрий Песков назвал беседу Владимира Путина и Александра Лукашенко доверительной и предметной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беседу Владимира Путина и Александра Лукашенко доверительной и предметной.

- Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений, - отметил глава президентской пресс-службы в эфире канала "Россия-1".

Дмитрий Песков также отметил, что между обоими президентами существует "давняя история своего диалога". Кроме того, представитель Кремля напомни, что перед тем, как проводят переговоры президенты, встреча проходит между делегациями обеих сторон.