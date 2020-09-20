В Совфеде раскритиковали ультиматумы США при обсуждении продления ДСНВ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия не станет терпеть ультимативный тон заявлений спецпосланника американского президента Маршалла Биллингсли по условиям продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом в воскресенье, 20 сентября, заявил первый заместитель главы комитета российского Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

- Мы не станем терпеть подобный язык ультиматумов. Это, мягко говоря, проявление неуважения по отношению к партнеру. Россия - не банановая республика, а сверхдержава. Кроме того, сейчас не середина 80-х годов, когда мы отставали от США по ракетно-ядерным вооружениям, - заявил сенатор в интервью изданию «Интерфакс».

Он добавил, что Россия в настоящее время обеспечила свою ядерную безопасность и даже вырвалась вперед в данной области, о чем накануне говорил российский лидер Владимир Путин.

- Мы вполне можем обеспечить свою безопасность и преодолеть любую ПРО, которую в настоящее время размещают Соединенные Штаты, - добавил Владимир Джабаров.

Напомним, что спецпосланник Трампа сегодня заявил, что США предлагают России заключить не требующий ратификации договор, которые впоследствии может преобразоваться в полноценное соглашения. По словам Биллингсли, если такое соглашение будет достигнуто на уровне президентов, то ДСНВ может быть продлен на срок менее пяти лет.