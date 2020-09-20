Спецпосланник Трампа назвал условие продления ДСНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США предложили российской стороне подготовить меморандум по вооружениям, не требующий ратификации. В дальнейшем это может привести к полноценному многостороннему договору и продлению ДСНВ. Об этом рассказала специальный представитель американского президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в воскресенье, 20 сентября.

- На данном этапе мы предлагаем не требующий ратификации договор. Однако мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор, - объяснил спецпосланник Трампа в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что данный договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая. По словам Биллингсли, если такое соглашение будет достигнуто на уровне президентов двух государств, то Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений может быть продлен на срок менее пяти лет.

- Сейчас мы не должны, как говорится, снимать ногу с педали. Нам нужно заняться составлением следующего соглашения. Поэтому пока мы думаем о более коротком периоде времени, - отметил Маршалл Биллингсли.

Напомним, что в конце августа текущего года российский МИД сообщил о продуктивных и всеобъемлющих переговорах между Москвой и Вашингтоном относительно возможного продления СНВ-3.