Террористы готовят провокации с применением химоружия в Идлибе Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Террористы готовят новые провокации в южной части Идлибской зоны деэскалации. Как сообщили в воскресенье, 20 сентября, в Центре по примирению они хотят применить отравляющие вещества.

- В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб для обвинения правительственных сил Сирии, - рассказал в ходе брифинга заместитель главы ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.

В частности, террористы планируют инсценировать атаки в двух сирийских селах, чтобы позднее обвинить в применении химического оружия силы местного правительства. В подготовке провокаций принимают участие сотрудники скандальных «Белых касок».

Как сообщал сайт kp.ru, несколько дней назад боевики группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* готовили подобные провокации в южной части Идлибской зоны деэскалации. Террористы пытались провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия с привлечением репортеров из зарубежной прессы.

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