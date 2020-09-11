Террористы в Сирии готовят провокации с применением химоружия Фото: REUTERS

Террористы готовят провокации с применением отравляющих веществ в Идлибе. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Как уточнил на брифинге заместитель руководителя (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич речь идет о боевиках из запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»*

«В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», - сообщил он

Гринкевич отметил, что по имеющейся данным, боевики планируют провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия с привлечением репортеров из зарубежной прессы для последующего распространения публикаций в интернете, а также ближневосточных и западных СМИ с целью выдвинуть обвинения в адрес правительственных сил Сирии в применении химоружия против мирного населения.

* Запрещенная в России террористическая организация