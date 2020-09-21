В Техасе разбился небольшой самолет, погибли четыре человека

Небольшой самолет разбился при попытке совершить аварийную посадку Фото: REUTERS

В воскресенье, 20 сентября, в американском штате Техас разбился небольшой легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека – двое мужчин и две женщины, передает телеканал CNN.

Отмечается, что незадолго перед крушением пилот воздушного судна Piper PA-46 перед крушением сообщил наземным службам о проблемах с двигателем и о том, что он намерен совершить аварийную посадку.

Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование, причины аварии выясняются.

Стоит отметить, что подобные авиационные происшествия в Техасе случаются нередко. Так, в апреле прошлого года, например, в штате за один день разбились два небольших частных самолета. Тогда в результате первого крушения погибли два человека, а второе унесло жизни шести – пилота и пяти пассажиров.