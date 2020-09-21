Курс рубля на 21 сентября 2020: евро поднялся выше 90 впервые с 8 сентября

Курс рубля на 21 сентября 2020: евро выше 90 впервые с 8 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской биржи в понедельник, 21 сентября 2020 года, курс рубля ослаб по отношению к евро и доллару. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта превысила отметку в 90 рублей впервые со 2 апреля, а доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 9 сентября.

По состоянию на 10:57 по московскому времени, евро по отношении к рублю укрепился на 0,44 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и подорожал до 90,07 рубля. К 11:03 европейская валюта опустилась до 90,025 рубля.

Курс американской валюты поднялся на 0,48 процента и стоимость доллара составила 76,11 рубля. К 11:03, в отличие от евро, «американец» начал расти до 76,155 рубля.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent идет вниз до 42,28 долларов за баррель, теряя в цене 2,02 процента, а сорта WTI потеряла 40,43 доллара за баррель (минус 2,15 процента).

Напомним, ранее аналитики Sberbank Investment Research рассказали о прогнозе курса рубля на сентябрь 2020. Они полагают, что рубль снова может подешеветь, а главной причиной такой ситуации они назвали стремительное изменение ситуации на мировых площадках, на которых продаются такие активы, как нефть, акции, металлы и валюта.