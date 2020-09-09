Прогноз курса рубля на сентябрь 2020: валюта снова может подешеветь

На данный момент стоимость доллара уже составляет более 75 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики Sberbank Investment Research рассказали о прогнозе курса рубля на сентябрь 2020. Они полагают, что рубль снова может подешеветь. Главной причиной подобного исхода называют стремительное изменение ситуации на мировых площадках, на которых продаются такие активы, как нефть, акции, металлы и валюта. На данный момент стоимость доллара уже составляет более 75 рублей. И ожидать улучшения ситуации не стоит.

«Рубль может снова подешеветь до 76,60 руб./$1, причем не исключено, что его ослабление продолжится, и рынок нацелится на уровень 77,0 руб./$1,», - указывают эксперты Sberbank Investment Research.

Помимо мировых событий, устойчивость рубля во многом зависит от цены на нефть. Уже известно, что Саудовская Аравия снизила отпускные цены на октябрь, провоцируя общее снижение спроса на энергоносители. По оценкам аналитиков Сбербанка, российская нефть в настоящий момент может просесть до $40,7 за баррель.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о рекордном падении рубля. В понедельник, 7 сентября, за доллар уже давали 76 руб., за евро – 90 руб. При этом, поскольку валюта растет не только по отношению к рублю, но и против других развивающихся стран, высокая стоимость доллара и евро не выгодна для Европы и США.