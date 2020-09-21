Михаила Ефремова в СИЗО постриг сокамерник

У Ефремова нет претензий к содержанию в СИЗО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала о том, как проходят дни актера Михаила Ефремова в СИЗО и о том, что впервые с момента заключения его посетила жена.

Она отметила, что актера все устраивает в содержании, а один из сокамерников даже сделал ему стрижку.

"Один из сокамерников подстриг Ефремова, артист остался доволен", - добавила Литвинович.

Ефремова увезли в СИЗО прямо из здания суда 8 сентября, но его жена смогла встретиться с мужем только спустя 9 дней.

"В четверг, 17 сентября, жена Михаила Ефремова впервые посетила мужа в СИЗО. Он рассказал нам, что был очень рад ее видеть", - заявила Литвинович, передает РИА Новости.

Напомним, что актер Михаил Ефремов 8 июня на Садовом кольце пересек двойную сплошную линию на своем джипе и врезался в фургон жителя Рязани Сергея Захарова, который от полученных травм скончался в НИИ Склифосовского в этот же день. Слушания о смертельном ДТП длились три месяца. Защитником Ефремова в суде стал адвокат Эльман Пашаев. Но, несмотря на многочисленные доводы экспертизы и свидетелей, актер был осужден на 8 лет колонии общего режима. Действия адвоката в суде признаны не профессиональными. Пашаев был лишен статуса адвоката в связи с нарушениями профессиональной этики по делу Ефремова.