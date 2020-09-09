"Пашаев меня подставил на 8 лет": Михаил Ефремов раздавлен приговором и пьет валерьянку

Экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Ефремов провел первую ночь в СИЗО №5 "Водник" после того, как Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Состояние у актера подавленное. Он раздавлен и ошеломлен тем, что произошло, доверяет только жене Софье Кругликовой, а своего адвоката Эльмана Пашаева и знать не хочет. Ведь перед приговором артист хотел сменить адвоката, но утром к нему почему-то вновь пришел все тот же Пашаев.

"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он", - говорит, склонив голову, Михаил Ефремов.

Каждое слово ему дается с трудом. "Спросите у супруги - почему ко мне не пришел другой адвокат? Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это она его послала якобы. Так ли это? Связи с ней нет. Как мне узнать, что происходит?", - цитирует артиста сайт mk.ru.

Ефремов хотел сменить адвоката Фото: Иван МАКЕЕВ

Все перемещения внутри СИЗО - от вывода на прогулку до похода на помывку - фиксируются с помощью видео. Михаил Олегович уже получил первую передачку. "Здесь нормально. Меня волнует приговор... Первая ночь в неволе прошла не очень. Плохо спал. Я все последние месяцы, после того как случилось это, плохо сплю. Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло", - посетовал Ефремов.

Он сидит в стандартной курящей камере на восемь мест. В ней - две одноярусные кровати и четыре двухъярусные. Ефремов спит на одноярусной. В камере есть большой стол, имеется книжная полка. В углу стоит телевизор. По радио транслируют классическую музыку.

Туалетная кабинка отделена перегородками, с дверью, однако изнутри не закрывается. Вместе с Михаилом сидят еще двое заключенных. "Но я сейчас больше сам в себе... Я хочу потеряться. Потерять сознание", - убивает ответом Михаил Олегович.

Потом рассказывает о том, что кормят в СИЗО хорошо - вечером дали пюре с вареной селедкой, а завтракал он овсяной кашей. "Деньги на счету есть, я уже заказал что-то в ларьке. С собой у меня книги... Ну и в камере много еще литературы всякой. Вчера футбол показывали. Смотрел. Про себя не смотрю", - резюмировал он.